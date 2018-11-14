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خبراء فى الجهاز الهضمى والأشعة التداخلية بالمعادى والإسكندرية العسكرى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:58 ص
خبراء فى الجهاز الهضمى والأشعة التداخلية بالمعادى والإسكندرية العسكرى الجهاز الهضمى _ أرشيفية
كتب زكى القاضى
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يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالاسكندرية، الدكتور طارق حسنين استاذ أمراض الجهاز الهضمى، بجامعة كاليفورنيا، فى الفترة من 1 وحتى 9 ديسمبر القادم، كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور اندرو ديفيد بيرد استاذ جراحة المسالك البولية والتكميلية وجراحات تصليح مجرى البول والسلس البولى بجامعة ليفربول بانجلترا  فى الفترة من 19 وحتى 25 نوفمبر  الحالى ، والاستاذ الدكتور رامى منصور خبير الاشعة التداخلية وأستاذ اشعة الجهاز العظمى والعضلى بجامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة فى الفترة من 25 ديسمبر وحتى 3 يناير القادم.

 

 ويقوم خلالها بمناظرة الاشعة الخاصة بأمراض الجهاز العظمى والعضلى وإصابات الملاعب وعمل ابحاث الموجات الفوق صوتية للمفاصل وعلاج الام المفاصل والعمود الفقرى والانزلاق الغضروفى بالحقن الموضعى تحت الاشعة التداخلية وبدون جراحة ، و الدكتور احمد عبد المعطى  استاذ الامراض العصبية واضطرابات المخ وعلاج الصرع وزيادة النشاط الكهربائى بالمخ بالولايات المتحدة الامريكية وذلك فى الفترة من 22ديسمبر وحتى 2 يناير القادم .

و تستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء  من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية  عدا يوم الخميس والعطلات الرسمية  .


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