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تعرف على توقعات طقس الغد بمختلف الأنحاء ومناطق سقوط الأمطار × 9 معلومات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:33 م
تعرف على توقعات طقس الغد بمختلف الأنحاء ومناطق سقوط الأمطار × 9 معلومات طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد حالة الطقس غير المستقر التى تضرب البلاد، ينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدا الخميس، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:-
 

1-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء .
 

2-

يتوبع الخبراء سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 

3-

 تمتد فرص سقوط الأمطار لتصل لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة.
 

4-

  يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا.
 

5-

تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 

6-

الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 

7-

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 24  والصغرى 16.
 

8- 

درجات الحرارة المتوقعة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15. 
 

9-

درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  26  والصغرى 15.

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