تعرف على توقعات طقس الغد بمختلف الأنحاء ومناطق سقوط الأمطار × 9 معلومات

كتب محمود راغب

بعد حالة الطقس غير المستقر التى تضرب البلاد، ينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدا الخميس، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:-

1- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء .

2- يتوبع الخبراء سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

3- تمتد فرص سقوط الأمطار لتصل لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

4- يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا.

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

6- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

7- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16.

8- درجات الحرارة المتوقعة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15.