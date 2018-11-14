تعرف على توقعات طقس الغد بمختلف الأنحاء ومناطق سقوط الأمطار × 9 معلومات

بعد حالة الطقس غير المستقر التى تضرب البلاد، ينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدا الخميس، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:-
1-يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء .
2-يتوبع الخبراء سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
3-تمتد فرص سقوط الأمطار لتصل لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة.
4-يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا.
5-تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
6-الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
7-درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16.
8-درجات الحرارة المتوقعة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15.
9-درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15.
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