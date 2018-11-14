تجديد حبس شابين وفتاة تم ضبطهم فى وضع مخل بالآداب داخل شقة بالبساتين

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس فتاة وشابين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب داخل شقة مفروشة بدائرة القسم.

كان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من النجدة يفيد وجود فتاة بصحبة شابين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وممارستهم أعمالًا منافية للآداب العامة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة البساتين، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط كلا من "أحمد.م" 35 سنة، و"فرج.ع" 30 سنة، و"ملك.ش" 24 سنة، فى حالة تلبس بممارسة أعمال منافية للآداب.

وبمواجهتهم أقر الأول والثاني باستقطاب الفتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب معها داخل محل سكنهما، كما أقرت المتهمة بأنها تمارس الرذيلة معهما بمقابل مادى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13177 لسنة 2018 إداري القسم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات 15 يومًا.