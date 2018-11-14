video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شابين وفتاة تم ضبطهم فى وضع مخل بالآداب داخل شقة بالبساتين

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:04 م
تجديد حبس شابين وفتاة تم ضبطهم فى وضع مخل بالآداب داخل شقة بالبساتين حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس فتاة وشابين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب داخل شقة مفروشة بدائرة القسم.

 

كان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من النجدة يفيد وجود فتاة بصحبة شابين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وممارستهم أعمالًا منافية للآداب العامة.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة البساتين، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط كلا من "أحمد.م" 35 سنة، و"فرج.ع" 30 سنة، و"ملك.ش" 24 سنة، فى حالة تلبس بممارسة أعمال منافية للآداب.

 

وبمواجهتهم أقر الأول والثاني باستقطاب الفتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب معها داخل محل سكنهما، كما أقرت المتهمة بأنها تمارس الرذيلة معهما بمقابل مادى.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13177 لسنة 2018 إداري القسم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات 15 يومًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شابين وفتاة فى وضع مخل بالآداب داخل شقة بالبساتين

دعاره بالبساتين

اخبار البساتين

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة