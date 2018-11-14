الرئيس السيسى يوجه باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل صندوق مصر السيادى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه فى هذا السياق بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزاماً بالجدول الزمنى المحدد؛ وذلك فى إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التى تندرج تحت مظلة المخطط الوطنى الشامل والذى يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزاً لريادة المال والأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان استعرض من جانبه الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجاً للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعاً عمرانياً جديداً.

كما عرض وزير الإسكان محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكداً أن إعادة تخطيط المنطقة يعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.

وفي ذات السياق؛ تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادى، حيث وجه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

كما نوهت وزيرة التخطيط بحصول مصر مؤخراً على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، الذى نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.

واستعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى فى مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادى إلى5,3% خلال العام المالى 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى إلى 44,4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى، ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالى والنقدى.