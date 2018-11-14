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"الجار الله" يستنكر تصريحات نائبة الكويت.. ويؤكد: نقدر دور مصر خلال غزو العراق

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:39 ص
"الجار الله" يستنكر تصريحات نائبة الكويت.. ويؤكد: نقدر دور مصر خلال غزو العراق أحمد الجار الله
كتب محسن البديوى
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استنكر رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم المسيئة لمصر، مضيفًا: "نقدر للشعب المصرى تعاونه مع الكويت إثناء الغزو العراقى لبلدنا، وكل هذا مقدر ومثمن، ويجب ألا ندع هذه الحادث الفردى أن يؤثر على علاقات المحبة والود".

 

وقال "الجار الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على شاشة "ON E"، إنه من حق مصر أن تتابع اى حادث يمس مواطنيها وأنهم فى حماية وآمان، مؤكدًا أن الكويت ومصر على علاقة قوية منذ 1940 ولا يمكن أن ينكرها أحد.

 

وأوضح أن تصريحات النائبة الكويتية حادث فردى ولا يمكن أن يؤثر على العلاقة الطيبة بين الشعبين، ويوجد بالكويت عشرات الآلاف من المصريين يعيشون بين أخوانهم بالكويت، مضيفًا: "الشعب الكويتى مستاء مما حدث، وتصريحات النائبة مجرد حادث فردى".


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