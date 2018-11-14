التحالف العربى يرصد صاروخًا حوثيًا استهدف ميناء الحديدة

(أ ش أ)

رصدت منظومة الدفاع الجوى للتحالف العربي، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ بالستى فى البحر، أطلقته ميليشيات الحوثي، باتجاه ميناء مدينة الحديدة غربى اليمن.

وأفادت مصادر يمنية - فى تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - بأن ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخًا من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربى اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة.

وأضافت: يأتى قصف الميليشيات العشوائى للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها فى جبهة الساحل الغربى لليمن ما بين قتيل وأسير على يد قوات المقاومة اليمنية، بدعم من التحالف.

وأشارت إلى أن استهداف ميليشيا الحوثى الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ البالستية، يؤكد استمرار الدعم الإيرانى للميليشيات وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذى ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات، وهو ما يؤكد للمجتمع الدولى الانتهاكات الإيرانية فى اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.