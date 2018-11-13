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بحضور عدد من القادة المشاركين..

مسئول روسى: لقاء ميدفيديف والرئيس السيسى فى باليرمو استغرق أكثر من ساعتين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:20 م
مسئول روسى: لقاء ميدفيديف والرئيس السيسى فى باليرمو استغرق أكثر من ساعتين الرئيس السيسى
موسكو (أ.ش.أ)
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صرح نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، بأن لقاء رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف فى (باليرمو) مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس التونسى باحى قائد السبسى، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبى وعدد من القادة استمر لأكثر من ساعتين.

وأضاف فى تصريح للصحفيين اليوم / الثلاثاء/ أنه شارك فى هذا اللقاء، رئيس الوزراء الإيطالى والرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس التونسى، ورئيس الوزراء الجزائرى، ووزير الخارجية الفرنسى والمبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا ".

وأشار إلى أن ميدفيديف طرح خلال اللقاء رؤية (موسكو) لتسوية الأزمة الليبية، لافتا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث ضمان وحدة ليبيا كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


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