محافظ سوهاج: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب الراغبين فى الحصول على الميكروباص

سوهاج –عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن تقديم برنامج "مشروعك" للتنمية البشرية والمجتمعية بالمحافظة كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشباب الراغبين فى اقتناء سيارات ميكروباص جديدة للحصول على ترخيص بالعمل بين مدينة سوهاج الجديدة ومدينة سوهاج الأم، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتوازى مع توجهات الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم للشباب خاصة ممن ليس لديهم فرصة عمل.

كانت المحافظة قد أعلنت عن فتح باب الترخيص لعدد 20 سيارة جديدة ميكروباص للشباب حتى سن 40 عاما للعمل بين مدينة سوهاج الجديدة ومدينة سوهاج الأم، لربط المدينة بجميع أنحاء المحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة " عقد السيارة أو فاتورة المعرض أو ما يفيد ملكية السيارة ـ المؤهل ـ فاتورة مياه أو إنارة أو غاز لصاحب السيارة، صحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومى ـ رخصة مهنية سارية، وذلك إلى إدارة المواقف بديوان عام المحافظة.