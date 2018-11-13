video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب الراغبين فى الحصول على الميكروباص

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:51 م
محافظ سوهاج: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب الراغبين فى الحصول على الميكروباص الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج –عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن تقديم برنامج "مشروعك" للتنمية البشرية والمجتمعية بالمحافظة كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشباب الراغبين فى اقتناء سيارات ميكروباص جديدة للحصول على ترخيص بالعمل بين مدينة سوهاج الجديدة ومدينة سوهاج الأم، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتوازى مع توجهات الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم للشباب خاصة ممن ليس لديهم فرصة عمل.

 

 كانت المحافظة قد أعلنت عن فتح باب الترخيص لعدد 20 سيارة جديدة ميكروباص للشباب حتى سن 40 عاما للعمل بين مدينة سوهاج الجديدة ومدينة سوهاج الأم، لربط المدينة بجميع أنحاء المحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة " عقد السيارة أو فاتورة المعرض أو ما يفيد ملكية السيارة ـ المؤهل ـ فاتورة مياه أو إنارة أو غاز لصاحب السيارة، صحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومى ـ رخصة مهنية سارية، وذلك إلى إدارة المواقف بديوان عام المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بدء توصيل خط مياه شرب بطول 500 متر بنجع البيومى بأخميم فى سوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ سوهاج

مدينة سوهاج




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة