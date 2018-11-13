مايا مرسى: 3% من الحاصلات على جوائز نوبل سيدات ونوثق قصص 3000 عالمة مصرية

كتب أحمد أبو حجر - تصوير خالد كامل

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شركة لوريال مصر من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر، والتى قامت أيضا بتوسعات كبيرة فى خطوط إنتاجها، مؤكدة على دعم الدولة للمستثمرين الجادين.

وشددت نصر، خلال كلمة لها باحتفالية تكريم ثلاثة من الباحثات المصريات بحضور الدكتورة، بنوا جوليا مرير عام شركة لوريال مصر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور غيث فراس المدير الاقليمى لمنظمة اليونيسكو، أن البحث العلمى أحد أهم المحاور التى تساعد على التقدم الاقتصادى والعلمى، مشيره إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات العاملة فى مصر نص عليها الدستور.

قال بنوا جوليا، مدير عام لوريال مصر، العالم يحتاج إلى العلم والعلم يحتاج إلى المرأة، واستثمارنا 877 مليون يورو للبحث العلمى خلال العام الماضى.

وأضاف خلال احتفالية تكريم ثلاثة من الباحثات المصريات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور غيث فراس المدير الاقليمى لمنظمة اليونيسكو، أن فرق العمل المكونة من الجنسين تؤدى إلى تحقيق نتائج أفضل، قائلا نحن فى رويال حصلنا على المركز الأول فى مجال المساواة بين الجنسين.

من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس به لجنة للبحث العلمى تقوم بالعديد من الشراكات فى هذا المجال.

وأضافت مرسى، أن 3%فقط من الحاصلين على جوائز نوبل سيدات، مشيره إلى المجلس قام بتنفيذ 30 فيلم قصير عن العالمات المصريات، داعيا أكاديمية البحث العلمى إلى التعاون مع المجلس لتوثيق قصص 3000 عالمة مصرية.