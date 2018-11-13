video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مايا مرسى: 3% من الحاصلات على جوائز نوبل سيدات ونوثق قصص 3000 عالمة مصرية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:57 م
مايا مرسى: 3% من الحاصلات على جوائز نوبل سيدات ونوثق قصص 3000 عالمة مصرية مايا مرسى
كتب أحمد أبو حجر - تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شركة لوريال مصر من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر، والتى قامت أيضا بتوسعات كبيرة فى خطوط إنتاجها، مؤكدة على دعم الدولة للمستثمرين الجادين.

 

وشددت نصر، خلال كلمة لها باحتفالية تكريم ثلاثة من الباحثات المصريات بحضور الدكتورة، بنوا جوليا مرير عام شركة لوريال مصر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور غيث فراس المدير الاقليمى لمنظمة اليونيسكو، أن البحث العلمى أحد أهم المحاور التى تساعد على التقدم الاقتصادى والعلمى، مشيره إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات العاملة فى مصر نص عليها الدستور.

 

قال بنوا جوليا، مدير عام لوريال مصر، العالم يحتاج إلى العلم والعلم يحتاج إلى المرأة، واستثمارنا 877 مليون يورو للبحث العلمى خلال العام الماضى.

 

وأضاف خلال احتفالية تكريم ثلاثة من الباحثات المصريات بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور غيث فراس المدير الاقليمى لمنظمة اليونيسكو، أن فرق العمل المكونة من الجنسين تؤدى إلى تحقيق نتائج أفضل، قائلا نحن فى رويال حصلنا على المركز الأول فى مجال المساواة بين الجنسين.

 

من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس به لجنة للبحث العلمى تقوم بالعديد من الشراكات فى هذا المجال.

 

وأضافت مرسى، أن 3%فقط من الحاصلين على جوائز نوبل سيدات، مشيره إلى المجلس قام بتنفيذ 30 فيلم قصير عن العالمات المصريات، داعيا أكاديمية البحث العلمى إلى التعاون مع المجلس لتوثيق قصص 3000 عالمة مصرية.


إضافة تعليق

مايا مرسى

المرأة

جائزة نوبل

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة