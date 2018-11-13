فيديو وصور .. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الطوارئ

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، ورفعت المحافظة درجة الطوارئ تحسبا لتجمع المياه فى الشوارع.



وقال الدكتور هلالى عبد الهادى، المستشار الفنى لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن النوة الحالية هى الأقوى منذ بداية فصل الشتاء، ومن المتوقع هطول الأمطاربدرجة 45 مليمتر، مؤكدا أن الشركة تكثف أعمال تطهير الشنايش والمطابق وانتشار سيارات الشفط فى أماكن التمركز والاستجابة لأى بلاغات .















