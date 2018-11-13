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فيديو وصور .. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الطوارئ

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:46 م
فيديو وصور .. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الطوارئ أمطار غزيرة فى الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، ورفعت المحافظة درجة الطوارئ تحسبا لتجمع المياه فى الشوارع. 

وقال الدكتور هلالى عبد الهادى، المستشار الفنى لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن النوة الحالية هى الأقوى منذ بداية فصل الشتاء، ومن المتوقع هطول الأمطاربدرجة 45 مليمتر، مؤكدا أن الشركة تكثف أعمال تطهير الشنايش والمطابق وانتشار سيارات الشفط فى أماكن التمركز والاستجابة لأى بلاغات .

أمطار غزيرة فى الاسكندرية (1)
 

 

أمطار غزيرة فى الاسكندرية (2)
 

 

أمطار غزيرة فى الاسكندرية (3)
 

 

أمطار غزيرة فى الاسكندرية (4)
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن سكندرى..

جهد مشكور من السيد محافظ الأسكندرية..

ونود ان يتدخل السيد المحافظ لحل مشكلة انقطاع المياة المتكرر بمنطقة سيدى بشر بحرى نطاق حى المنتزة...

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