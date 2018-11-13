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فيديو.. طارق شوقى: يجب الانتقال بالتعليم من فكرة الشهادات إلى المهارات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:54 م
فيديو.. طارق شوقى: يجب الانتقال بالتعليم من فكرة الشهادات إلى المهارات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين - أسامة طلعت
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كثيرا من التساؤلات حدثت حول ما إذا كان مشروع تطوير التعليم مشروع شخص أم دولة، مؤكدا أن إصلاح التعليم هو مشروع دولة ومجتمع ،  ولكن من الطبيعى أن يحدث التغيير مخاوف البعض . 
 
وشدد شوقى ،  لى ضرورة الانتقال بالتعليم من فكرة الشهادات  لدى أولياء الأمور والطلاب إلى المهارات،  قائلا:  "اكتشفنا أن  التغيير فى عقول الناس أصعب من تغيير المناهج والامتحانات وغيرها" ، مضيفا  خلال إطلاق تقرير البنك الدولى عن التحديات والتطلعات فى التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك تغيرا كبيرا حدث فيما يتعلق بالنظام الجديد وهناك تعاون كبير مع بعض المنظمات والهيئات وحدث تقدم كبير.
 
 
 

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