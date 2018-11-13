ضبط 26 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة والخصوص بحملة أمنية بالقليوبية

كتبت - نيفين طه

ألقى ضباط مكتب المخدرات، بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية، القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى، وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط 26 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، والعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة وكفر شكر وبنها والخصوص وشبين القناطر، وأسفرت عن ضبط 26 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 250جرام حشيش و200 قرص مخدر، 250جم فودو، 900جم حشيش، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.