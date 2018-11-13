video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة وأدوات تصنيع بورشة لتصنيع الأسلحة يديرها شقيقين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:54 ص
ضبط أسلحة وأدوات تصنيع بورشة لتصنيع الأسلحة يديرها شقيقين بكفر الشيخ المتهمان والمضبوطات
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف اللواء فريد مصطفى ، مدير الأمن ، واللواء محمد عمار ، مدجير إدارة البحث الجنائي من ضبط شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالحامول، تحرر المحضر رقم  6832018م جنايات أ د ط مركز الحامول ، وجاري العرض على النيابة العامة.

وكانت معلومات وردت  لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الحامول بالإشتراك وفرع الأمن العام بكفرالشيخ مفادها قيام كلا من "ح.ف.م " 42 سنة عامل ،سبق اتهامه في عدد ٤ قضايا مابين : ضرب ، سلاح أبيض، أخرهم رقم 127272011 جنح مركز الحامول ، ضرب ،ومطلوب التنفيذ عليه في عدد ٦ أحكام قضائيه " 4جزئي ، 2 مستأنف،و شقيقه "ع.ف.م"  28 سنة ،عامل ،سبق اتهامه في ٦ قضايا مابين  سرقة كهرباء ، إيصال امانه ، أخرهم رقم 321252015 جنح مركز الحامول - إيصال امانه ، ومطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم جزئي ،ومقيمان قرية زيدان دائرة مركز الحامول ،بإدارة ورشه لتصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصه والإتجار بها .

 بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 3 طبنجه معدله ،2بندقيه خرطوش ،4فردخرطوش،وأدوات التصنيع 3 أجزاء طبنجه ، 2 أجزاء سلاح غير مكتمل ، 2 دبشك خشبي ، 2 مفتاح بلدي ، 2 مفتاح الانكيه ، 2 مقص حديدي ، 3مواسير حديد مختلفة الأحجام ، 5 أسطوانة قطع،2 منجله ، 6بنط مختلفة الأحجام ، 36 جاكوش مختلف الأحجام ، متر مقاس ،  منشار حديدي ،  صاروخ جلخ،شانيور ،4مسطرة مقاس طويل ،وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار،تحرر المحضر رقم 6832018م جنايات أ د ط مركز الحامول ، وجاري العرض علي النيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 9 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مديرية الامن

حمله

اسلحه نارية

ادوات تصنيع




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة