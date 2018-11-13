ضبط أسلحة وأدوات تصنيع بورشة لتصنيع الأسلحة يديرها شقيقين بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف اللواء فريد مصطفى ، مدير الأمن ، واللواء محمد عمار ، مدجير إدارة البحث الجنائي من ضبط شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالحامول، تحرر المحضر رقم 683/ 2018م جنايات أ د ط مركز الحامول ، وجاري العرض على النيابة العامة.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الحامول بالإشتراك وفرع الأمن العام بكفرالشيخ مفادها قيام كلا من "ح.ف.م " 42 سنة عامل ،سبق اتهامه في عدد ٤ قضايا مابين : ضرب ، سلاح أبيض، أخرهم رقم 12727/ 2011 جنح مركز الحامول ، ضرب ،ومطلوب التنفيذ عليه في عدد ٦ أحكام قضائيه " 4جزئي ، 2 مستأنف،و شقيقه "ع.ف.م" 28 سنة ،عامل ،سبق اتهامه في ٦ قضايا مابين سرقة كهرباء ، إيصال امانه ، أخرهم رقم 32125/ 2015 جنح مركز الحامول - إيصال امانه ، ومطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم جزئي ،ومقيمان قرية زيدان دائرة مركز الحامول ،بإدارة ورشه لتصنيع الأسلحة النارية الغير مرخصه والإتجار بها .

بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 3 طبنجه معدله ،2بندقيه خرطوش ،4فردخرطوش،وأدوات التصنيع 3 أجزاء طبنجه ، 2 أجزاء سلاح غير مكتمل ، 2 دبشك خشبي ، 2 مفتاح بلدي ، 2 مفتاح الانكيه ، 2 مقص حديدي ، 3مواسير حديد مختلفة الأحجام ، 5 أسطوانة قطع،2 منجله ، 6بنط مختلفة الأحجام ، 36 جاكوش مختلف الأحجام ، متر مقاس ، منشار حديدي ، صاروخ جلخ،شانيور ،4مسطرة مقاس طويل ،وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار،تحرر المحضر رقم 683/ 2018م جنايات أ د ط مركز الحامول ، وجاري العرض علي النيابة العامة.