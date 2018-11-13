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حبس تشكيل عصابى لسرقة أبواب مقابر التونسى بالخليفة 4 أيام

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:49 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة أبواب مقابر التونسى بالخليفة 4 أيام مقابر - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية برئاسة المستشار شادى المهدى وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بوابات المقابر، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال الشرطة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

تفاصيل الواقعة تعود أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، الحالة الأمنية، وتمكنوا من ضبط كل من "ا.ه" 21 سنة، عاطل، و"و.س" 18 سنة، عاطل، و"م.ع" 18 سنة، عاطل، حال استقلالهم "توك توك" وبحوزتهم باب حديدى، وعتلة حديدية.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من منطقة مقابر سيدى عمر التونسى دائرة القسم بأسلوب "الخلع" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.

وأمكن التوصل للمجني عليه "محمد س م" 52 سنة، سباك، وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7586 لسنة 2018 جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقات البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر بذات الأسلوب واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيء النية" "ي.ع"  39 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 


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