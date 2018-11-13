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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13/11/2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13/11/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتتجاوز معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مائلة للبرودة ومستقرة صباحاً، وتتكاثر تدريجياً السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة بعد الظهر والعصر لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله، متوسطة الشدة إجمالاً، تكون غزيرة محليّاً، مع احتمالية لتشكل السيول في  بعض المناطق وبالأخص في البادية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تصبح متقلبة نشطة السرعة أثناء هبوب العواصف الرعدية.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-35 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة وغير مستقرة في عموم المناطق، ويتوقع هطول زخات أمطار رعدية، متوسطة الشدة إجمالاً، تكون غزيرة محليّاً، مع احتمالية لتشكل السيول في بعض المناطق وبالأخص في البادية الشرقية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، تنشط أثناء هبوب العواصف الرعدية.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


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