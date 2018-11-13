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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:28 م
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" جنوب سيناء " : توزيع 150 ألف جنيه لتجهيز العرائس الأيتام

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:23 م
" جنوب سيناء " : توزيع 150 ألف جنيه لتجهيز العرائس الأيتام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، حفل توزيع مبالغ مالية  لتجهيز العرائس الأيتام ، من جمعية الأورمان ، بحضور اللواء نادر عشماوى،  السكرتير العام المساعد للمحافظة وفؤاد عبدالعظيم وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.

وأكد فؤاد عبدالعظيم، أن وزيرة التضامن الإجتماعى ، توالى إهتماما كبيرا لمواطن على أرض المحافظة وهذه الإحتفالية يتم توزيع مبلغ 150ألف جنيه ، بواقع 10ألاف جنيه مصري لكل عروسة، وقدم اللواء خالد فوده،  محافظ جنوب سيناء ، الشكر لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، مشيرا إلى أنه لا يتوان فى الجهد لجلب المزيد لمواطنى جنوب سيناء ، من دراجات بخارية ، أو تجهيز العرائس ، أو مساعدات للحالات الإنسانية.

وأوضح المحافظ ،  أننا لا يجب الإنسياق وراء الشائعات  وعدم السماع لأهل الشر ، ونتمنى التقدم إلى الأفضل وهناك مشاريع مقامة على أرض المدينة تعمل على خدمة المواطنين منها ميناء الصيد ، وجامعة سوف تفتح بالقريب العاجل والعمل بها على قدما وساق ، ويجب أن نثق پان القادم أفضل

وطلب المحافظ  ،من رئيس مدينة طور سيناء البدء في إقامة عدد 10شاليهات تقام على الشاطىء العام بتكلفة مليون جنيه ، كما صدق على مبلغ تطوير ورفع كفاءة مبنى تمكين المرأة ، كما سيتم نقل جامعة الآزهر إلى بيت الشباب التابع للمنطقة الآزهرية ، ولا ننسى الغرض من إقامة مبنى تمكين المرأة هو الإهتمام بالمرأة وندوات للمرأة  وإقامة معرض للتسويق أعمالهم وحفل زفاف جماعى مجانى للعرائس .

 

 


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