" جنوب سيناء " : توزيع 150 ألف جنيه لتجهيز العرائس الأيتام

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، حفل توزيع مبالغ مالية لتجهيز العرائس الأيتام ، من جمعية الأورمان ، بحضور اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وفؤاد عبدالعظيم وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.

وأكد فؤاد عبدالعظيم، أن وزيرة التضامن الإجتماعى ، توالى إهتماما كبيرا لمواطن على أرض المحافظة وهذه الإحتفالية يتم توزيع مبلغ 150ألف جنيه ، بواقع 10ألاف جنيه مصري لكل عروسة، وقدم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، الشكر لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، مشيرا إلى أنه لا يتوان فى الجهد لجلب المزيد لمواطنى جنوب سيناء ، من دراجات بخارية ، أو تجهيز العرائس ، أو مساعدات للحالات الإنسانية.

وأوضح المحافظ ، أننا لا يجب الإنسياق وراء الشائعات وعدم السماع لأهل الشر ، ونتمنى التقدم إلى الأفضل وهناك مشاريع مقامة على أرض المدينة تعمل على خدمة المواطنين منها ميناء الصيد ، وجامعة سوف تفتح بالقريب العاجل والعمل بها على قدما وساق ، ويجب أن نثق پان القادم أفضل

وطلب المحافظ ،من رئيس مدينة طور سيناء البدء في إقامة عدد 10شاليهات تقام على الشاطىء العام بتكلفة مليون جنيه ، كما صدق على مبلغ تطوير ورفع كفاءة مبنى تمكين المرأة ، كما سيتم نقل جامعة الآزهر إلى بيت الشباب التابع للمنطقة الآزهرية ، ولا ننسى الغرض من إقامة مبنى تمكين المرأة هو الإهتمام بالمرأة وندوات للمرأة وإقامة معرض للتسويق أعمالهم وحفل زفاف جماعى مجانى للعرائس .