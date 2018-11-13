video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق لـ9 ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:37 م
تأجيل محاكمة متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق لـ9 ديسمبر المقبل محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم "محمد عاطف" موظف بقسم الحفلات بفندق "جى نايليو ماريوت"، لجلسة 9 ديسمبر لسماع الشهود ولجنة الخبراء.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

 

وكشفت تحقيقات نيابة الـموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم محمد عاطف، بصفته من العاملين بحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جى نابليو ماريوت"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولى لنفسه وبدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبى اقامة الحفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم على خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ودفع محمد عزت المحامى عن المتهم بالطعن فى الإقرار العرفى المنسوب صدوره للمتهم لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى وتمسك بإنكاره للاتهام بتحقيقات النيابة العامة كما طلب مناقشة شهود الإثبات ولجنة خبراء الكسب غير مشروع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مد أجل الحكم على متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة منظفات لجلسة الغد

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون لـ 11 ديسمبر

اختلاس

جنايات القاهرة

السجن المشدد

اختلاس 5 مليون

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة