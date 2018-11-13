تأجيل محاكمة متهم باختلاس 5 ملايين جنيه من فندق لـ9 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم "محمد عاطف" موظف بقسم الحفلات بفندق "جى نايليو ماريوت"، لجلسة 9 ديسمبر لسماع الشهود ولجنة الخبراء.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات نيابة الـموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم محمد عاطف، بصفته من العاملين بحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق جى نابليو ماريوت"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولى لنفسه وبدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبى اقامة الحفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم على خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

ودفع محمد عزت المحامى عن المتهم بالطعن فى الإقرار العرفى المنسوب صدوره للمتهم لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى وتمسك بإنكاره للاتهام بتحقيقات النيابة العامة كما طلب مناقشة شهود الإثبات ولجنة خبراء الكسب غير مشروع.