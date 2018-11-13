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اليمن: مقتل 147 حوثيا فى معارك مع الجيش الوطنى فى الحديدة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:05 م
اليمن: مقتل 147 حوثيا فى معارك مع الجيش الوطنى فى الحديدة الاشتباكات مع الحوثيين
أ ش أ
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قتل نحو 147 حوثيا، وأصيب العشرات، في غضون 24 ساعة، خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني اليمني مع مليشيا الحوثي لتحرير ميناء الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية للموقع الرسمي للجيش اليمني سبتمبر نت أن أكثر من 350 حوثيا قتلوا منذ انطلاق عمليات تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي منتصف الشهر الماضي.

وفى السياق، واصلت قوات الجيش اليمني تقدمه الميداني في عدد من أحياء مدينة الحديدة وسط تأمين عدد من المناطق والمباني المحررة.

وأكدت المصادر الميدانية في الساحل الغربي أن الجيش توغل بشكل كبير اليوم في حي الربصة، وأمنت مدرسةِ النجاح وعددٍ من المباني المجاورة لها، كما أمن عدد من المؤسسات التجارية في مدينة الحديدة، أبرزها شركة الحمادي وشركة العليمي بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي.

من جانبها كثفت مقاتلات التحالف العربي من استهداف تحركات وتعزيزات المليشيا في عدد من الأحياء الشرقية والشمالية والغربية لمدينة الحديدة، وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

 


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اليمن

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