"الكنيسى " يحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية المنتحلة صفة نقابات إعلامية

حذر نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي ، من التعامل مع الكيانات الوهمية المنتحلة صفة نقابات إعلامية ، مؤكدا أن النقابة هي الكيان الشرعي الوحيد للإعلام والإعلاميين في مصر، بموجب القانون رقم93 لسنة 2016 الذى أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال الكنيسى ، فى بيان صادر عن نقابة الاعلاميين ، اليوم الثلاثاء ، أن نقابة الإعلاميين قامت بتقديم عدة بلاغات للنائب العام ضد هذه الكيانات وهى محل تحقيق بالنيابة العامة ، مطالبا الإعلاميين من التعامل مع بعض الكيانات الوهمية التى تنتحل صفة نقابات إعلامية ، و تتقاضى مبالغ كبيره نظير إصدار بطاقات عضوية لا أساس لها من الصحة .
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