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"الكنيسى " يحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية المنتحلة صفة نقابات إعلامية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:41 م
"الكنيسى " يحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية المنتحلة صفة نقابات إعلامية حمدى الكنيسى نقيب الاعلاميين
كتب محمد صبحى
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حذر نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي ، من التعامل مع الكيانات الوهمية المنتحلة صفة نقابات إعلامية ، مؤكدا  أن النقابة هي الكيان الشرعي الوحيد للإعلام والإعلاميين في مصر،  بموجب القانون رقم93 لسنة 2016 الذى أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الكنيسى ،  فى بيان صادر عن نقابة الاعلاميين ،  اليوم الثلاثاء ، أن نقابة الإعلاميين قامت بتقديم عدة بلاغات للنائب العام ضد هذه الكيانات وهى محل تحقيق بالنيابة العامة ، مطالبا  الإعلاميين  من التعامل مع بعض الكيانات الوهمية التى تنتحل صفة نقابات إعلامية ،  و تتقاضى مبالغ كبيره نظير إصدار بطاقات عضوية لا أساس لها من الصحة . 

 

 


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