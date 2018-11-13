"الكنيسى " يحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية المنتحلة صفة نقابات إعلامية

وقال الكنيسى ، فى بيان صادر عن نقابة الاعلاميين ، اليوم الثلاثاء ، أن نقابة الإعلاميين قامت بتقديم عدة بلاغات للنائب العام ضد هذه الكيانات وهى محل تحقيق بالنيابة العامة ، مطالبا الإعلاميين من التعامل مع بعض الكيانات الوهمية التى تنتحل صفة نقابات إعلامية ، و تتقاضى مبالغ كبيره نظير إصدار بطاقات عضوية لا أساس لها من الصحة .