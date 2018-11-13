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الزراعة: تحصين 4 ملايين رأس ماشية لمرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:00 ص
الزراعة: تحصين 4 ملايين رأس ماشية لمرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصينات الحمى القلاعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور خالد مرسى، مدير عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم تحصينه من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بلغ ما يقرب من 4 ملايين رأس بخلاف الترقيم والتسجيل، وذلك بعد انتهاء أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وجار الحصر.

 

وأضاف مدير الطب الوقائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الخدمات البيطرية تتخذ جميع الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى تهدد الثروة الحيوانية، وسرعة الكشف عن البؤرة واحتوائها لمنع انتشار المرض، من خلال التحصين الحلقى، والتقصى فى نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المريضة.

 

وكشف تقرير الخدمات البيطرية أن الإجراءات الوقائية المتبعة لمحاصر الامراض الوبائية وخاصة الحمى القلاعية تشمل الإبلاغ، والعزل، والعلاج، والتحصين فى نطاق بؤرة الإصابة، والسيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية، والسيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض، بالإضافة إلى توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر، وعدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما.

 

وكانت الخدمات البيطرية أعلنت عن انتهاء أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2018 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتسجيل وترقيم الحيوانات غير المسجلة والتى بدأت من 15/9/2018 الماضى، وتم مد عمل الحملة حتى 8 من شهر نوفمبر الحالى، وذلك للعمل على رفع مستويات الصد المناعى للحيوانات بشتى محافظات الجمهورية تحسباً لفترة نشاط المرض (موسم الشتاء) واستكمالاً لما تم انجازه من قبل من حملات تحصينية.


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