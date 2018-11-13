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الرى تطالب مالكى الوحدات السياحية الالتزام بتعليمات النقل النهرى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:33 ص
الرى تطالب مالكى الوحدات السياحية الالتزام بتعليمات النقل النهرى نهر النيل
كتبت أسماء نصار
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طالبت وزارة الموارد المائية والرى مالكى الوحدات السياحية باتباع تعليمات هيئة النقل النهرى - الجهة المسئولة عن تطوير المسار الملاحى والحركة الملاحية بنهر النيل بشأن الالتزام بالسير فى المجرى الملاحى وبالسرعات المقررة تجنبا لحدوث أى شحوط للوحدات السياحية وحفاظا على أمن وسلامة السياح وعدم الإضرار بهذا المرفق الحيوى للدولة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه بعد ورود بلاغ عن شحوط عدد من الوحدات السياحية بنهر النيل ببعض المواقع بمحافظات المنيا والاقصر نتيجة عدم الالتزام بالسير فى المجرى الملاحى المخصص لتلك الوحدات حيث تم التعاون مع هيئة النقل النهرى بسحب وتعويم تلك الوحدات السياحية فى المجرى الملاحى بأمان.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إصدر نشرك ملاحية محدد فيها مناسيب المياه فى نهر النيل لمدة ثلاثة أشهر.

 

 


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