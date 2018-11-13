الجيش الليبى: حفتر ناقش قضية مكافحة الإرهاب فى القمة المصغرة فى ايطاليا

قال مكتب الإعلام التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن المشير خليفة حفتر، ناقش خلال القمة المصغرة فى ايطاليا كافة القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وكافة الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها.
الرئيس السيسى فى قمة باليرمو حول ليبيا
وقال المكتب ، إن المشير خليفة حفتر ، عقد لقاء مع من قادة دول طوق ليبيا وأصدقائها حيث انعقد صباح الثلاثاء اجتماعا أمنيا موسعا حول ليبيا ، شارك فيه
رؤساء دول جوار ليبيا وطوقها إضافة لعدد من الدول الصديقة متمثلين في الرئيس السيسى، والرئيس التونسي، رئيس وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء روسيا، ورئيس وزراء الجزائر، إضافة إلى وزراء خارجية فرنسا، وإيطاليا، وتونس، ومصر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق.
.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة