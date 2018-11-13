الجيش الليبى: حفتر ناقش قضية مكافحة الإرهاب فى القمة المصغرة فى ايطاليا

كتب أحمد جمعة

قال مكتب الإعلام التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن المشير خليفة حفتر، ناقش خلال القمة المصغرة فى ايطاليا كافة القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وكافة الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها.



الرئيس السيسى فى قمة باليرمو حول ليبيا الرئيس السيسى فى قمة باليرمو حول ليبيا

وقال المكتب ، إن المشير خليفة حفتر ، عقد لقاء مع من قادة دول طوق ليبيا وأصدقائها حيث انعقد صباح الثلاثاء اجتماعا أمنيا موسعا حول ليبيا ، شارك فيه