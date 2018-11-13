الجريدة الرسمية تنشر قرار منح مديرى التنظيم والهندسة بشبين صفة مأمورى ضبط قضائى

كتب ــ ابراهيم قاسم

قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل منح كل من، المهندس "حمدى دياب السيد مدير الادارة الهندسية، وزيدان عبد العظيم فاضل مدير التنظيم بحى شرق " شبين الكوم صفة مأمورى الضبط القضائى، كلاً فى دائرة اختصاصه، وذلك وفقاً للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 7056 بتاريخ 29/8/2018.