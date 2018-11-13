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إحصائية: الرجال فى إسرائيل يلجئون لعمليات التجميل أكثر من النساء

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:27 ص
إحصائية: الرجال فى إسرائيل يلجئون لعمليات التجميل أكثر من النساء عمليات تجميل
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت إحصائية لنقابة الأطباء فى إسرائيل أن الرجال أكثر إقبالاً على إجراء عمليات التجميل عن النساء خلال العام الجارى.

وبحسب البيانات الرسمية التى نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 456 ألف إسرائيلى قاموا بإجراءات جراحات تجميلية، 60% منهم من الرجال.

وأوضحت الصحيفة أن الرجال فى إسرائيل يقبلون على عمليات شد الوجه والبوتكس وتحويل الجنس، مضيفة الصحيفة أن عملية تكبير الصدر الأكثر طلبا بين العمليات الجراحية التجميلية فى إسرائيل لدى السيدات.

وتشير الاحصائيات إلى أن عام 2018 جرت فيه حوالى 9 ألاف عملية تكبير للصدر أما بالنسبة لحقن البوتكس هو الأكثر طلبا، إذ تم تقديم 197,435 علاجا فى عام 2018 للرجال والسيدات.


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تل ابيب

عمليات تجميل

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