إجراء انتخابات أمناء اللجان على مستوى الكليات لطلاب جامعة بورسعيد.. اليوم

بورسعيد – محمد فرج

تجرى جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى 13 كلية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الانتخابات الطلابية، التى جرت الأحد الماضى، لاختيار أعضاء اللجان بالكليات .

وقال الدكتور جلال سالم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الطلابية جامعة بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، إن غدا الأربعاء 14 نوفمبر، سيتم انتخاب رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات .

وأضاف، أن الانتخابات الطلابية تنتهى بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر .