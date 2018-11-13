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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 13-11-2018

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:11 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 13-11-2018 النفط - ارشيفية
كتب : أحمد أبو حجر
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 هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 13-11-2018، وذلك بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك لكيلا تخفض الإمدادات بغية دعم السوق، وسجل خام برنت  68.72 دولار للبرميل ،وهبط الخام الأمريكى  إلى 58.63 دولار للبرميل.

 


أوبك تحذر من تخمة نفطية فى 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامى المعروض


حذرت أوبك اليوم الثلاثاء من تخمة معروض نفطي في 2019 في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع معززة المبررات لتحول كامل في السياسة صوب خفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر القادم.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يوميا العام القادم بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عما توقعته الشهر الماضي وفي خفض هو الرابع على التوالي لتكهناتها.

وقالت أوبك في التقرير "رغم وصول سوق النفط إلى التوازن حاليا، فإن توقعات 2019 لنمو معروض غير أوبك تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط، مما يفضي إلى اتساع فائض المعروض في السوق."


السودان سينتج حوالى 100 ألف برميل من النفط بحلول 2021

قال وزير النفط السودانى، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج بلاده إلى ما بين 100 و110 آلاف برميل يوميا من النفط بحلول 2021، مضيفا أن السودان أنتج 130 طنا من الذهب خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2018.

كان الوزير أزهرى عبد الله يتحدث إلى رويترز خلال مؤتمر نفطى فى العاصمة الإماراتية أبوظبي.
 

 


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