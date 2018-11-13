أبو مازن يكلف وزير خارجية فلسطين بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول غزة

طلب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى من بعثة دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية التقدم بطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الاعتداء العسكرى الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية، المستمر منذ يومين، والذى أودى بحياة العديد من أبناء الشعب الفلسطينى من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات سكنية، وبنى تحتية أخرى بالإضافة لمؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

كما طلب المالكى من بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - أن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى، لمناقشة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

كما طلب من بعثة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا التحرك فورا لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى عاجلة ضد الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية بحق قطاع غزة وشعبنا هناك، خاصة أن المحكمة ما زالت تدرس هذا الملف المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على القطاع والحروب التى قامت بها دولة الاحتلال بحق القطاع المحاصر.

كذلك طلب المالكى من سفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان بالتحرك لدى المجلس لبحث أفضل الخطوات الواجب اتخاذها هناك لإدانة ما تقوم به إسرائيل فى استهداف المدنيين والمبانى السكنية فى القطاع المحاصر.

وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عنها، فى دراسة بقية الخطوات الممكن اتخاذها بشكل فورى لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل، وسيقوم المالكى بتوجيه رسائل متطابقة لكافة وزراء خارجية دول العالم لوضعها فى صورة الاعتداءات الأخيرة بحق شعبنا المحاصر فى قطاع غزة.

كما ستستمر الخارجية الفلسطينى، ووفقا للتعليمات المباشرة من الرئيس، بمتابعة هذه الخطوات وغيرها، والتواصل مع كافة سفارات دولة فلسطين فى العالم للتحرك الفورى والتواصل مع وزارات خارجية الدول المعتمدة فيها، لاطلاعها على هذا الاعتداء الإسرائيلى الأخير والمستمر على شعبنا المحاصر فى قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلى.