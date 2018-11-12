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وزير فرنسى يعتبر تغريدة ترامب "دافعا إضافيا" لإقامة جيش أوروبى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:03 م
وزير فرنسى يعتبر تغريدة ترامب "دافعا إضافيا" لإقامة جيش أوروبى وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير
أ ف ب
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اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير الاثنين أن التغريدة العنيفة لدونالد ترامب حول الدفاع الأوروبى تشكل "دافعا اضافيا" لإقامة جيش مشترك للاتحاد الأوروبى، مشددا على ضرورة أن تؤكد أوروبا "سيادتها".

وأضاف ردا على سؤال لاذاعة فرنسا الدولية "عندما نقرأ هذه التغريدة فانها (تشكل) دافعا إضافيا لإقامة هذا الجيش الأوروبى الذى يقترحه إيمانويل ماكرون".

بيد ان الوزير أضاف أن السؤال اليوم "ليس ما نرد به على ترامب بل ما لدينا نحن الأوروبيين من إرادة وما نحن قادرون على فعله".

وكان الرئيس الامريكى لدى وصوله مساء الجمعة للمشاركة فى إحياء ذكرى مئوية نهاية الحرب العالمية الاولى، اعتبر تصريحات الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون المؤيدة لاقامة جيش أوروبي "مهينة جدا" واعتباره أنه على أوروبا "ان تحمى نفسها ازاء الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

بيد أن الرئاسة الفرنسية أكدت أن الجيش الاوروبى المعنى لا يستهدف بأى حال الولايات المتحدة متحدثة عن "لبس" فى ترجمة تصريحاته. وقال ماكرون فى مقابلة مع تراب "علينا ان نتقاسم بشكل أفضل العبء داخل الحلف الاطلسى".

واعتبر برونو لومير أنه على الإتحاد الاوروبى أن يكون قادرا على "الدفاع عن نفسه" خصوصا فى مواجهة "التهديد الاساسى" الذى يشكله اليوم "الإرهاب".

وشدد الوزير الفرنسى على أن "أوروبا يجب ان تؤكد اليوم سيادتها ويجب ان تدافع عن مصالحها الاقتصادية وعليها أن تؤكد رؤيتها للضرائب العادلة والناجعة"، مؤكدا مجددا على إرادته فى فرض رسوم أفضل على الشركات العملاقة فى المجال الرقمى.

وتابع "عندما أرى مقاومة فرض رسوم على الشركات الرقمية العملاقة من جانب الإدارة الأمريكية التى تبدى اليوم معارضتها لهذا الاجراء، فهذا سبب اضافى للقيام بفرض هذه الضرائب".

 


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