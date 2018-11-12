وزير المالية اللبنانى خلال جلسة تشريعية: بند الاحتياط فى الموازنة فارغ تماما

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كشف وزير المالية اللبنانى على حسن خليل، أن بند الاحتياط فى الموازنة العامة للدولة اللبنانية، يخلو تماما من أى أموال، مشيرا إلى أن الواردات انخفضت بنسبة 3 % فى حين زادت النفقات بنسبة 8ر25% .

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التى عقدها مجلس النواب، اليوم، وتم خلالها إقرار 7 مشاريع واقتراحات بقوانين، فى مقدمتها فتح اعتماد إضافى بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية (50 مليون دولار) لمواجهة النقص فى بند العلاج والدواء.

وقال وزير المالية إن العجز فى وزارة الصحة يتجاوز 75 مليار ليرة، مؤكدا أن الوزير لا يتحمل المسئولية، مشيرا إلى وجود زيادات أخرى فى مختلف الوزارات بصورة مخالفة، غير أن وزارة الصحة لها وضع استثنائى باعتبار أنه يجب توفير الدواء للمواطنين بشكل عاجل.

من ناحية أخرى، أقر مجلس النواب 6 اتفاقيات، من بينها 4 اتفاقيات لدعم القطاع الصحى فى لبنان، واتفاق لتطوير ميناء مدينة طرابلس واتفاق آخر يتعلق بالانضمام إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون.

وكانت مناقشات النواب خلال الجلسة التى حضرها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بوصف رئيس الكتلة النيابية لتيار المستقبل، قد تناولت خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية على الدولة والمواطنين، وحالة الركود الاقتصادى التى يشهدها لبنان، وطالب عدد منهم بوضع خطة اقتصادية إنقاذية بصورة عاجلة.

كما طالب عدد من النواب بتشكيل حكومات مصغرة أو حكومة تكنوقراط لمواجهة الأزمات البيئية والاقتصادية العاجلة لحين تشكيل حكومة سياسية.