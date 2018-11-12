وزير الرى يفتتح أعمال الحماية من السيول غدا بالغردقة

يفتتح الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى غدا الثلاثاء، أعمال الحماية من السيول التى نفذها جهاز الخدمة الوطنية ممثلا فى الشركة الوطنية للمقاولات بمدينة الغردقة.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية منتصف الشهر الجاري بشكل مبكر، بعدما كشفت التقارير تُغير النمط المناخي،ومايصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطرى، والسيول المصاحبة لها، كما تم الانتهاء من تجهيز مراكز الطوارئ بمعداتها ووحداتها، كما اعلنت التنسيق مع المحافظاتلإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة السيول.

الجدير بالذكر أن مشروعات الحماية من مخاطر السيول تحقق 5 أهداف، هىالاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطقالبدوية، وتحقيق أقصي إستفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطارالغردقة الدولي.