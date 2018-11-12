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مصدر ليبى: حفتر يشارك غدا فى اجتماع حول الأزمة الليبية فى مدينة باليرمو

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:33 م
مصدر ليبى: حفتر يشارك غدا فى اجتماع حول الأزمة الليبية فى مدينة باليرمو القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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يشارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة بلقاسم حفتر، غدا الثلاثاء، فى أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى في مدينة باليرمو الإيطالية.

 

وقال مصدر عسكرى ليبى، إن مشاركة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في الاجتماع الأمني المصغر حول ليبيا غدا جاء بعد أن كان رافضا حضور مؤتمر باليرمو، مؤكدا أن مشاركة حفتر بعد مشاورات مكثفة أجرتها السلطات الإيطالية خلال الساعات القليلة الماضية مع القائد العام.

 

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القائد العام للجيش الليبي سيصل مدينة باليرمو خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا بمشاركة عدد من قادة الدول.

 

كان الرئيس السيسى قد توجه اليوم الإثنين إلى مدينة باليرمو للمشاركة فى المؤتمر الدولى الذى تعقده إيطاليا حول الأزمة فى ليبيا.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن زيارة السيسى إلى مدينة باليرمو الإيطالية، هى زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي.

 

 ومن المقرر أن تنطلق، اليوم، أعمال مؤتمر باليرمو، الذي تنظمه إيطاليا لمناقشة الأزمة الليبية، وتستمر لمدة يومين.

 


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