video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ و"رسلان" يفتتحان مركز خدمة العملاء بالحامول.. فيديو

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:46 م
محافظ كفر الشيخ و"رسلان" يفتتحان مركز خدمة العملاء بالحامول.. فيديو جانب من الافتتاح
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الاثنين، مركز خدمة العملاء بالحامول، والذى يقدم خدمات متكاملة لعملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس صلاح مكرم، رئيس منطقة مياه كفرالشيخ، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالحامول لتقديم الخدمات والتسهيلات المتنوعة للعملاء من خلال "خدمة الشباك الواحد" التى تتضمن عمل" التعاقدات الجديدة، والمقايسات، وتوصيلات المياه، والأعطال، وشكاوى المواطنين، ومعدلات الاستهلاك والتسويات، وفحص العدادات، وتركيبات حنفيات حريق للمنشآت، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وحماية حقوقهم والتفاعل الجيد مع المجتمع، مقدماً الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وكل العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، على الجهود المتميزة والمشرفة من خلال المشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها بهذا القطاع الحيوى والهام، لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين فضلاً عن تطوير آداء العمل ورفع كفاءة العاملين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبه قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انه يتم استقبال العملاء من خلال خدمة الشباك الواحد، وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعملاء من خلال مركز خدمة عملاء الحامول، والذى تم انشاءه بالتمويل الذاتى من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين، من خلال فريق عمل متكامل يسعى لكسب ثقة ورضاء العميل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفرالشيخ يفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

صرف صحي

محطة كهرباء

مخلفات

انتاج الكهرباء

خدمة العملاء




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة