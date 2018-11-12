محافظ كفر الشيخ و"رسلان" يفتتحان مركز خدمة العملاء بالحامول.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الاثنين، مركز خدمة العملاء بالحامول، والذى يقدم خدمات متكاملة لعملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس صلاح مكرم، رئيس منطقة مياه كفرالشيخ، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالحامول لتقديم الخدمات والتسهيلات المتنوعة للعملاء من خلال "خدمة الشباك الواحد" التى تتضمن عمل" التعاقدات الجديدة، والمقايسات، وتوصيلات المياه، والأعطال، وشكاوى المواطنين، ومعدلات الاستهلاك والتسويات، وفحص العدادات، وتركيبات حنفيات حريق للمنشآت، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وحماية حقوقهم والتفاعل الجيد مع المجتمع، مقدماً الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وكل العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، على الجهود المتميزة والمشرفة من خلال المشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها بهذا القطاع الحيوى والهام، لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين فضلاً عن تطوير آداء العمل ورفع كفاءة العاملين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبه قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انه يتم استقبال العملاء من خلال خدمة الشباك الواحد، وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعملاء من خلال مركز خدمة عملاء الحامول، والذى تم انشاءه بالتمويل الذاتى من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين، من خلال فريق عمل متكامل يسعى لكسب ثقة ورضاء العميل.