محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان تدشين مبادرة ابني وطنك

فريق المحافظات

شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اليوم مبادرة بعنوان "ابنى وطنك من الشباب للشباب يتحقق البناء"بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرةوعدد من ممثلى من الأزهر والكنيسة ومديرية والصحةبمشاركة 1000 شاب وفتاة من الذين تشملهم المبادرة.

وتستهدف المبادرة عدة آليات لكيفية بناء الإنسان المصرى ومواجهة الشائعات والتصدي لحروب الجيل الرابع بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وكيفية استفادة الشباب من المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر كماتهدف المبادرة إلى تطوير منظومة التعليم والصحة فى مصر والوطن العربى والدول.

وأكد الدكتور عبيد صالح أهمية دور الشباب في مساندة جهود الدولة في التنمية ومحاربة الإرهاب فالوطن لن يبنيه الا الشباب فهم قادرين على بناء أنفسهم بالعلم والعمل والاخلاص والتفاني وبذل اكثر ما فى الوسع مشيرا الى ان ملامح المبادرة اليوم تستهدف توعية وتثقيف وبناء الانسان ثقافيا ورياضيا واجتماعيا كما أن سرعة الرد على الشائعات سيساهم فى القضاء عليها وعدم انتشارها، وهنا لابد من إمداد وسائل الإعلام بالمعلومة الصحيحة بسرعة ويجب أيضا ألا ينساق الإعلام وراء الشائعات أو يكون مصدره وسائل التواصل الاجتماعى.

كما أوضح صالح، أن بناء الوطن يبدأ بتنمية العقل وهذه المبادرة أيضا تسعى إلى تنمية العقل ونشر الوعى لتحقيق الاستقرار وبناء الوطن فالوطن هو تلك الحاضنة التي تحتضن المواطنين الذين يمارسون حياتهم وأنشطتهم الطبيعية على أرضه، وهو قيمة عالية بحد ذاته، وله مكانة رفيعة في نفوس أبنائه الذين هم على استعداد للدفاع عنه مهما كلفهم ذلك من ثمن، حتى لو وصل الأمر إلى التضحية بأنفسهم،وبناء الإنسان المصرى الذى كان من أولويات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى المؤتمر السادس للشباب بضرورة الأهتمام ببناء الإنسان المصري حيث أن جميع الدول المتقدمة في أنحاء العالم دخلت منظومة التطور والتقدم عن طريق التعليم فالشباب هو القوة والعزيمة ، والاحلام والطموح، والحيوية والنشاط ، القوة وحب الاستكشاف ، كل هذه الصفات التي توجد في الشباب وتميزهم عن باقي افراد المجتمع وأهمية الشباب في بناء الامم ، وبناء حضارتها ورقيها ،كذلك جعل منهم قدوة للأجيال التي تاتي بعدهم.