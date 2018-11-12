محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة وادى النيل يتفقدا الأعمال الإنشائية بالمجزر الآلى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، المجزر الآلى بالغردقة، للوقوف على آخر المستجدات التى تمت به من أعمال إنشائية وخرسانية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية التى تتم بالمجزر .

وأشار محافظ البحر الأحمر، أنه يتم إقامة 14 محل من الكرانتينا (الزرائب) ومصنع كومبست (مخلفات الماشية) لإنتاجها كسماد عضوى ووحدة القوقا (ما ينتج من الذبح) لاستخدامه كعلف للأسماك، بالإضافة إلى خزان مياه بسعة ٥٠٠ طن، مضيفاً بأنه تم تزويد المجزر بمخازن للجلود ومبنى إدارى وسكن للعاملين ومسجد وكافيتيريا لخدمة المجزر.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء هذا المجزر لنقل المجزر القديم من مكانة لتواجده بمنطقة سكنية، وأيضا لتوفير مساحة أكبر وإنشاء صناعات جديدة للاستفادة المثلى من الماشية، كما أكد أنه يتوفر بالمجزر كل الخدمات والإمكانيات ليصبح مهيأ للعمل.

يذكر أن المجزر الآلى بالغردقة يقام على مساحة 52 ألف متر مربع، ليشمل مبنى للمجزر الآلى على مساحة 4000 م2 ومبنى للمجزر اليدوى على مساحة 1200 م2، كما يحتوى على محطة تحلية بطاقة 500 م3/يوم ومحطة معالجة للمياه الناتجة من الاستخدام بالمجزر.

كما تفقد اللواء أحمد عبدالله - محافظ البحر الأحمر، ويرافقه المهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى موقع فرع الجامعة بالغردقة، لمناقشة البدا فى إنشاء كلية السن تتبع لفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.

وكذلك لاستكمال أعمال تشييد الكليات التى ستبدأ العمل بفرع الجامعة خلال العام الدراسى المقبل للاسراع فى إنهاءها.

واكد المحافظ أن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالمحافظة هو تحقيق لحلم أهالى البحر الأحمر منذ سنوات عديدة وذلك لتكون بمثابة حل لمشكلة سفر الابناء إلى المحافظات الاخرى وتحمل مشقة السفر بالاضافة إلى العبء المادى.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه سيتم البدء فى إنشاء كلية الألسن وكلية السياحة والفنادق، حتى تكون نواة الجامعة، وتبدأ الدارسة لها خلال العام الدراسى القادم، ثم يتم إستكمال باقى الكليات بالجامعة تباعاً، على أن تكون هذه الكليات مرتبطة بسوق العمل بالمحافظة، مضيفاً بأنه يجرى الآن العمل لإقامة سور حول مساحة الأرض المخصصة لإنشاء فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، وانه تم اختيار الكليات الجديدة التى يتم البدء بها بالإضافة إلى باقى الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحى والفندقى والتعدينى والبترولى والقطاع البحرى والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهى ابرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه تم السعى كثيراً لتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع حيث مكانة البحر الأحمر تستحق تنميتها فى كل المجالات وخاصة التعليمية، مشيراً إلى أن مطلب إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر كان من أهم المطالب التى تحتاجها المحافظة لتخريج جيل واعى متعلم لتنمية القطاع السياحى وتطويره.

ومن جانبه أشاد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ، بالدعم الكامل الذى يقدمه محافظ البحر الأحمر من أجل إنهاء والإجراءات والانشاءات لاقامة فرع الجامعة ، مضيفا بأنها ستكون منبرا للعلم داخل البحر الأحمر، وأنها ستفتح مجالات جديدة للعمل للشباب، مشيرا إلى انه يعد من اهم المشروعات التى تقام على ارض المحافظة .



جولة محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة وادى النيل بالمجزر الآلى



جولة محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة وادى النيل بالمجزر الآلى



جولة محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة وادى النيل بالمجزر الآلى