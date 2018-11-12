مجلس الوزراء الكويتى يدين ويستنكر بشدة انفجارات الموصل ومقديشو

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أدان مجلس الوزراء الكويتى، واستنكر بشدة، حادث التفجير فى مدينة الموصل شمالى العراق، وكذلك الانفجارات التى وقعت فى العاصمة الصومالية مقديشو، والتى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وشدد (الوزراء) الكويتى - فى بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - على موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى لوأد ظاهرة العنف والإرهاب.

وأعرب المجلس عن وقوف الكويت إلى جانب العراق والصومال، وتأييدهما فى كل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.