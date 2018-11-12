مايك بنس: سيتم قريبا البدء فى مفاوضات حول اتفاقية تجارة تاريخية مع اليابان

واشنطن(أ ش أ)

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إنه يعتزم بحث قضية البرنامج النووى لكوريا الشمالية ومناقشة اتفاق تجارى مع اليابان خلال اجتماعه المرتقب برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

وأوضح بنس للصحفيين- قبيل توجهه إلى اليابان، وهى المحطة الأولى فى جولته الآسيوية- أنه من المقرر أن يلتقى برئيس الوزراء آبى غدا الثلاثاء، وأنه سيتم قريبا البدء فى مفاوضات حول اتفاقية تجارة وصفها بـ " التاريخية" مع اليابان.

ومع تزايد نفوذ الصين وأنشطتها البحرية، قال بنس- حسبما ذكرت هيئة الإذعة اليابانية (أن اتش كيه) اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بالتزام تاريخى تجاه منطقة المحيط الهندى- الهادىء.

ومن المقرر أن يصل بنس فى وقت لاحق اليوم إلى اليابان، ليتوجه بعد ذلك إلى سنغافورة لحضور الاجتماعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وكذلك قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ فى بابوا غينيا الجديدة.