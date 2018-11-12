ضبط 9 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 4 أسلحة نارية "بندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار 12 مم، فرد خرطوش عيار 12، وطبنجة، وبندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار 12م"، و150 جرام هيروين، و12 كيلو من مخدر البانجو، و125 قرص مخدر، و100 جرام حشيش، بحوزة 9 عاطلين.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف التواجد الأمنى وضبط النوعيات الخطرة خاصة فى مجال البلطجة بكافة أشكالها وضبط الخارجين عن القانون بالتنسيق وفرع الأمن العام بكفرالشيخ، تحررت المحاضر الازمة وجارى العرض على النيابة العامة.