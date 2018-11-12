صور.. ولادة طفلة بتشوهات نادرة فى مستشفى العامرية العام بالإسكندرية

شهد مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية ولادة طفلة فى حالة تشوه نادرة من أهالى منطقة العامرية.

وقالت مسئولة قسم النساء والتوليد الدكتورة سوسن الربيعى، فى بيان صادر عن المستشفى اليوم، الاثنين، أنه تم ولادة طفلة تعانى من حالة تشوه حيث ولدت امرأة تبلغ من العمر (28 عام) طفلة مشوهة الأطراف واستسقاء البطن مع ضمور الدماغ وتزن ٢،٢٥٠ كيلو غرام.

وأوضحت أن المولود هو الخامس لأمه التى لم تعلم بحالة التشوه مسبقاً لكنها عرفت أنها أنثى من خلال فحص جهاز السونار قبل الولادة والطفلة ولدت فى شهر الثامن من الحمل وهو غير مكتمل ومشوه الوجه، مشيرة إلى أن أجهزة الجسم الأخرى لا تعمل بشكل طبيعى ويتنفس من الفم فقط وتوفى بعد ربع ساعة من الولادة وأنها الولادة الثانية التى يكون المولود مشوها لدى المريضة حيث ولدت قبل هذا المولد توأمين أحدهما كان مشوهاً والثانى بحالة صحية جيدة.

وأضافت قائلة: أن حالة التشوه الخلقى هى الثانية من نوعها تشهدها المستشفى حيث سبق وان شهدت قبل خمسة اشهر حالة ولادة طفل مشوه خلقياً والذى توفى بعد 5 ساعات من الولادة، مشيرة الى ان التشوه فى مثل هذه الحالات يحصل لأسباب عده من ضمنها وجود جرثومة فى رحم الأم أثناء الحمل أو بسبب جينات وراثية من الوالدين وغالباً ما تكون حالات وراثية.



ولادة طفله بتشوهات نادرة



الفريق الطبى



ولادة طفله بتشوهات نادرة



ولادة طفله بتشوهات نادرة