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صور.. نادى قضايا الدولة ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال يوقعا بروتوكول تعاون

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:45 م
صور.. نادى قضايا الدولة ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال يوقعا بروتوكول تعاون خلال توقيع البروتوكول
كتب أحمد إسماعيل
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وقع المستشار أحمد محمد خليفة رئيس نادى قضايا الدولة والمستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفنى ومدير مركز الدراسات القضائية بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد طه شفيق القائم بمهام رئيس قطاع مشروعات التدريب والتنمية والمشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

يأتى ذلك فى ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى قضايا الدولة ومركز الدارسات لتنمية مهارات الاعضاء والاستفادة من خبرات مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال فى مجال تدريب وتنمية مهارات العاملين وتقديم الدعم الاستشارى والقياس المهارى للقيادات.

 

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول

 

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

 

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول

 

مستشارى قضايا الدولة
مستشارى قضايا الدولة

 

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نادى قضايا الدولة

مركز الدراسات القضائية

مركز اعداد القادة

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