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صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس العراقى برهم صالح فى أبو ظبى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:07 م
صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس العراقى برهم صالح فى أبو ظبى ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد يلتقى الرئيس العراقى
كتب : أحمد جمعة
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وصل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، إلى أبو ظبى فى زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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وقال المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية العراقية فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه، اليوم، إنه كان فى استقبال الرئيس العراقى لدى وصوله ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس العراقى، فيما أطلقت القوات المسلحة الإماراتية 21  طلقة مدفعية ترحيبا بالوفد العراقى.

 

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ومن المقرر أن يلتقى الرئيس العراقى بعدد من المسئولين الإماراتيين لبحث تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهم الملفات والمستجدات الإقليمية والدولية.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار جولة الرئيس العراقى الخليجية، حيث كان الرئيس العراقى برهم صالح قد اختتم، صباح اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، وكان فى وداعه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

 

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وتهدف جولة رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح الخليجية، إلى فتح افاق جديدة من العلاقات والتعاون المثمر بين العراق ودول المنطقة.

 


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