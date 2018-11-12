سقوط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش و البانجو والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ا"33 عاما عاطل ومقيم ابوعطوة بحوزته زجاجة بداخلها مادة "ديفوترل" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.خ"39 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته 50 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ص.ا" 24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "كريم.ط.ا"25 عاما عاطل ومقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام و25 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "فايز.ع.ف" 46 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.