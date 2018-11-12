سفير اليابان يزور "اليوم السابع" فى أول جولة بصحيفة مصرية منذ توليه منصبه

زار السفير اليابانى الجديد بالقاهرة، ماساكى نوكى، مقر مؤسسة "اليوم السابع" فى أول جولة لصحيفة مصرية منذ توليه منصبه فى سبتمبر الماضى.

وخلال الزيارة، تفقد السفير ماساكى نوكى دورة العمل فى صالة التحرير الرئيسية، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة، فى جولة رافقه خلالها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.





وكان فى استقبال السفير اليابانى بالقاهرة لدى وصوله مقر "اليوم السابع" خالد صلاح، وعدد من قيادات التحرير، وخلال الزيارة تجول السفير فى أقسام التحرير وتابع سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة.

وعقد قسم الشئون العربية والدولية ندوة تنشر تباعاً مع السفير تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات المختلفة، مثل العلاقات التجارية، وأبرز الشركات اليابانية الموجودة فى السوق المصرى، كما تطرق الحوار لملفات مثل التعليم والثقافة لاسيما مع اقتراب افتتاح المتحف المصرى الكبير بالتعاون مع اليابان، حيث من المقرر أن يحضر افتتاحه رئيس الوزراء شينزو آبى.

وضم الوفد اليابانى كانيكو كوجى، مدير مركز الإعلام والثقافة ، وكونيكو تاكامتسو، سكرتير أول شئون الإعلام، ود. محمد فتحى، مستشار إعلامى بالسفارة.

































































وأكد السفير ماساكى نوكى أن هذه المرة الأولى التى يزور فيها مؤسسة صحفية فى مصر بعد استلام مهام منصبه، مؤكداً أن صالة التحرير تتسم بالحيوية، لاسيما مع وجود الكثير من الصحفيين الشباب.