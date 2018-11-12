رئيس هيئة البريد: نستهدف الانتهاء من 800 مكتب خلال عامين

كتبت : نورا فخرى

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة تستهدف الانتهاء من 800 مكتب فى المحافظات خلال عامين، مشيرا إلى الانتهاء من 480 مكتبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بإنشاء وتطوير مكاتب البريد بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف الصغير، أنه سيتم تقديم مذكرة إلى اللجنة بموعد تنفيذ وسنقدم للنائب خطاب بموعد التنفيذ، لافتاً إلى أنه يتم البدء فى الخطة بالقرى الأكثر كثافة سكانية وفى المراكز الأكثر احتياجا.

كانت اللجنة قد شهدت تأكيد النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بـ3 طلبات إحاطة لإنشاء مكتب بريد بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية ورغم مرور 3 سنوات على تخصيص الأرض لم يتم إنشاء المكتب، قائلا: هل من المعقول أن نستمر 3 سنوات لإنشاء مكتب بريد"، ليعلق رئيس الهيئة بتأكيده أن الإجراءات انتهت بالفعل والإشكالية فى المقاولين القائمين على التنفيذ.