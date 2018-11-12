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رئيس البرلمان: بعض المحافظين غير متعاونين وصبرت كثيرا ولن أصبر بعد اليوم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:32 م
رئيس البرلمان: بعض المحافظين غير متعاونين وصبرت كثيرا ولن أصبر بعد اليوم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من المحافظين غير متعاونين إطلاقا، متابعا: "أنا شخصيا خاطبت بعض المحافظين ولم يتم الرد عليا.. وصبرت كثيرا ولن أصبر بعد اليوم".

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، وتزامنا مع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية فى حضوره، أنه لا يتكلم عن محافظة أسوان مسقط رأسه، لافتا إلى أن الطلبات التى تقدم بها كانت لمحافظات منها البحيرة والدقهلية وبعض المحافظات الأخرى ولم يتم الرد عليها

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مكتبه مفتوح لجميع النواب طوال الوقت ولم يرفض طلب لأحدهم بل كل الطلبات يتم فحصها، متابعا: أشكر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ومكتبى مفتوح للجميع.

 


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