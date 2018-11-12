جهاز المشروعات يساهم فى نجاح نجار وتوسيع تجارته

كتب – إسلام سعيد

يواصل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم أصحاب الأفكار المبتكرة، للارتقاء بحياتهم والعيش حياة كريمة.

ورصد "دوت مصر" دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، محمد الحلاج من محافظة البحيرة، الذى كان يعمل نجارا منذ نعومة أظافره.

وقال الحلاج إنه كان يمتلك ورشة خاصة وكان بحاجة إلى شراء أخشاب، الأمر الذى تم حله بعد أن عرف طريق جهاز المشروعات الصغيرة وحصوله على أول قرض لشراء أخشاب، ما فتح له سوقا وتوسع بصورة كبيرة وبدأ حاليا يعلم أبناءه مهنة النجارة.

ويساهم جهاز المشروعات يساهم فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، وكذلك يقدم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع.

ويهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل تنمية شاملة فى الاقتصاد المصرى، ولا يشترط الجهاز حصول المتقدم له على تمويل، وقد يستفيد المتقدم بالتدريب وإعداد الدراسات للمشروع ويحصل على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، لأن دور الجهاز هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك.