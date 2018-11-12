جامعة القاهرة تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات غداً

تجرى جامعة القاهرة ، غداً الثلاثاء، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم علي مستوي الكليات، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من العملية الانتخابية التي جرت لاختيار أعضاء اللجان بالكليات وعددها 7 لجان، وذلك يوم الأحد 11 نوفمبر، حيث تمت التزكية في 5 كليات وأجريت الانتخابات في 15 كلية، وشهدت اكتمال النصب القانوني 50% في كليات التخطيط العمراني، طب بيطري، صيدلة .
وجرت الإعادة اليوم الإثنين في 12 كلية، وشهدت عدم اكتمال النصاب القانوني في خمس كليات هي : العلوم والاقتصاد وعلوم السياسية والتجارة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان ، فيما تمت الانتخابات بباقي الكليات .
وتُجرى يوم الأربعاء 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة، يوم الخميس 15 نوفمبر.
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