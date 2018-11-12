video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باراك أوباما يعبر عن حزنه على ضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:10 ص
باراك أوباما يعبر عن حزنه على ضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية باراك أوباما
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

عبر الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، عن حزنه لفقد الكثير فى الحرائق التى اندلعت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال أوباما: "أنا وميشيل حزينان من أجل الكثيرين الذين فقدوا فى ولاية كاليفورنيا"، معبراً عن امتنانه لبطولات رجال الإطفاء الذين يخاطرون بحياتهم على مدار الساعة لإنقاذ الآخرين.

أوباما
أوباما

 

وفى نفس السياق واصلت فرق الإطفاء الأمريكية اليوم الإثنين، إخماد الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بعد أربعة أيام من إندلاع الحريق.

وعلى الرغم من أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن من أسوأ موجة حرائق فى تاريخها الحديث وتسببت فى نزوح مئات السكان من منازلهم.

وأسفرت حرائق الغابات عن مصرع 25 شخصا وتدمير 7 آلاف منزل حتى الآن، وبدأت الحرائق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وفشلت قوات الإطفاء الأمريكية حتى الآن في السيطرة على الحرائق المندلعة قبل أيام، وأسفرت الحرائق عن تدمير مدينة "براديس" بالكامل ويشهد محيط الحرائق حالة فزع ونزوح جماعى بين السكان، ودفعت تلك الحرائق عدد من مشاهير هوليوود إلى مغادرة منازلهم بينهم كيم كارديشيان وليدي جاجاـ وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعس ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإطفاء الأمريكية تخمد حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا

باراك أوباما

حرائق كاليفورنيا

ميشيل اوباما




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة