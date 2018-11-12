باراك أوباما يعبر عن حزنه على ضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب إسلام جمال

عبر الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، عن حزنه لفقد الكثير فى الحرائق التى اندلعت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال أوباما: "أنا وميشيل حزينان من أجل الكثيرين الذين فقدوا فى ولاية كاليفورنيا"، معبراً عن امتنانه لبطولات رجال الإطفاء الذين يخاطرون بحياتهم على مدار الساعة لإنقاذ الآخرين.



أوباما

وفى نفس السياق واصلت فرق الإطفاء الأمريكية اليوم الإثنين، إخماد الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بعد أربعة أيام من إندلاع الحريق.

وعلى الرغم من أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن من أسوأ موجة حرائق فى تاريخها الحديث وتسببت فى نزوح مئات السكان من منازلهم.

وأسفرت حرائق الغابات عن مصرع 25 شخصا وتدمير 7 آلاف منزل حتى الآن، وبدأت الحرائق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وفشلت قوات الإطفاء الأمريكية حتى الآن في السيطرة على الحرائق المندلعة قبل أيام، وأسفرت الحرائق عن تدمير مدينة "براديس" بالكامل ويشهد محيط الحرائق حالة فزع ونزوح جماعى بين السكان، ودفعت تلك الحرائق عدد من مشاهير هوليوود إلى مغادرة منازلهم بينهم كيم كارديشيان وليدي جاجاـ وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعس ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى.