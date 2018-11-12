اليوم.. جولة الإعادة بالانتخابات الطلابية فى 12 كلية بجامعة القاهرة

تجرى جولة الإعادة على الانتخابات الطلابية، اليوم الإثنين ب 12 كلية على مستوى كليات جامعة القاهرة، لاختيار أعضاء اللجان على مستوى الاتحادات الطلابية بالكليات.

وحسمت الصناديق الانتخابية، عملية الانتخابات الطلابية ب٣ كليات على مستوى كليات جامعة القاهرة، خلال الجولة الأولى بانتخابات الطلاب لاختيار ممثليهم بلجان الاتحادعلى مستوى الكليات المختلفة التى أجريت اليوم الأحد.

حُسمت الانتخابات الطلابية بالتذكية فى 5 كليات من كليات جامعة القاهرة، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة تشهد عملية ديمقراطية وحيادية تامة، داعيا الطلاب لعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية.

وأضاف الخشت، أن هناك 20 كلية بالجامعة شهدت انتخابات طلابية وفاز الطلاب بالتزكية داخل 5 كليات، وتجرى الإنتخابات بداخل 15 كلية بالجامعة، مشيرًا إلى أن عملية الإقتراع تجرى من خلال صناديق زجاجية ويقوم الطلاب بمراقبة العملية الإنتخابية من بدايتها حتى عمليات الفرز.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الدعاية الإنتخابية للطلاب مسموح بها.