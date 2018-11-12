العثور على جثة الطفلة المفقودة التى جرفتها السيول فى الاردن

أ ف ب

أعلن الدفاع المدنى الأردنى الأثنين إنتهاء عمليات البحث والتمشيط التى أعقبت سيول يوم الجمعة بعد العثور على جثة طفلة مفقودة جرفتها السيول فى محافظة مادبا جنوب عمان بما يرفع عدد القتلى إلى 13 شخصا.

وقال مدير عام الدفاع المدنى الأردنى، اللواء مصطفى البزايعة، فى تصريحات للتلفزيون الأردنى، إن فرق الإنقاذ تمكنت من "العثور على جثة الطفلة المفقودة فى مادبا".

وأكد "إنتهاء عمليات البحث فى منطقة وادى الهيدان بعد العثور على جثة الطفلة المفقودة" التى سحبتها سيول جارفة الجمعة. وتقع منطقة وادى الهيدان فى محافظة مادبا على بعد نحو 35 كلم جنوب عمان.

وكان البزايعة أكد الأحد أن أكثر من 500 عنصر من كوادر الدفاع المدنى يشاركون فى عمليات البحث عن الطفلة المفقودة التى جرفتها السيول فى منطقة الوالة فى محافظة مادبا جنوب عمان.

ولقى 13 شخصا، بينهم الطفلة التى عثر على جثتها اليوم الأثنين، حتفهم بينهم غطاس من الدفاع المدنى فى سيول خلفتها امطار غزيرة فى الاردن ليل الجمعة السبت.

والضحايا هم ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فى مادبا وطفلة فى معان (212 كلم جنوب عمان) وأربعة فى ضبعة (47 كلم جنوب عمان). كما أصيب 29 شخصا بجروح بينهم أربعة من عناصر الدفاع المدنى وأربعة من الأمن العام.