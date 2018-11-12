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السجن 10سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق فى قضية الرشوة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:30 م
السجن 10سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق فى قضية الرشوة محاكمة محافظ المنوفية المتهم بالرشوة
كتب أحمد الجعفرى
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قصت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم، الإثنين، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه ، كما قضت بإعفاء المتهمين الثانى والثالث من العقوبة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم. 
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
 
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة عدماء الضمير و الاخلاق اللصوص

تسلم ايادي رجال الرقابة الادارية

هو ده الشغل في القضاء علي كل فاسد من موظفين و عمال الحكومة عدماء الضمير و الاخلاق و الدين الملاعين

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